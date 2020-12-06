Китайські інвестори «Мотор Січі» почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їхніх інвестицій у це підприємство.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon – одного з китайських акціонерів «Мотор Січі».

Зазначається, що доарбітражного врегулювання інвестиційної суперечки не відбулося.

«5 грудня 2020 р китайські інвестори «Мотор Cічі» скерували українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна, згідно з угодою між урядом України та Урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у 2019 році почесний президент «Мотор Січі», екс-регіонал В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій компанії китайським компаніям Skyrizon й Xinwei Technology.

Вони мали отримати понад 50%, тобто контрольний пакет. Після придбання акцій китайцями Служба безпеки України через суд домоглася арешту 56% акцій підприємства.

У відомстві заявили, що «невстановлені особи з-поміж нинішніх і колишніх посадовців і кінцевих бенефіціарних власників компанії» можуть ослабити Україну, зруйнувавши підприємство, а його потужності можуть перенести в іншу країну.

Угоду про продаж акцій китайцям ще мав затвердити Антимонопольний комітет, який розглядає справи про концентрацію (контрольного пакета в одних руках), однак Богуслаєв продав акції без дозволу АМКУ.

У серпні 2020-го китайська Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила на Шанхайській біржі, що її «дочка» Beijing Skyrizon (одна з двох фірм, що купили акції «Мотор Січі») разом з фінансово-промисловою групою DCH Group Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ щодо придбання «Мотор Січі».

Тоді ж в АМКУ повідомили, що розглядають чотири справи про концентрацію прав на «Мотор Січ», зокрема досліджують продаж акцій китайським компаніям без дозволу регулятора.