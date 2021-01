Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування економічних санкцій проти китайських інвесторів «Мотор Січі». Указ Зеленського від 28 січня та рішення РНБО опубліковані на сайті Офісу президента.

Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова. Зазначається, що указ набуває чинності із дня його опублікування.

Санкції вводяться, зокрема, проти громадянина Китаю Ван Цзіна (ключовий акціонер компанії Skyrizon, яка є акціонером українського підприємства «Мотор Січ»).

Відповідно до додатку 2 до рішення РНБО, санкції вводяться проти китайських компаній-інвесторів «Мотор Січі»: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

Терміном на 3 роки вводяться такі обмеження:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, власниками яких є особи, до яких застосовано санкції;

відмова в наданні та скасування віз;

заборона здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

На сайті ОП зазначається, що санкції вводяться за пропозицією СБУ.

Що відбувається в «Мотор Січі»

Нагадаємо, що у 2019 році почесний президент «Мотор Січі», екс-регіонал В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій компанії китайським компаніям Skyrizon й Xinwei Technology.

Вони мали отримати понад 50%, тобто контрольний пакет. Після придбання акцій китайцями Служба безпеки України через суд домоглася арешту 56% акцій підприємства.

У відомстві заявили, що «невстановлені особи з-поміж нинішніх і колишніх посадовців і кінцевих бенефіціарних власників компанії» можуть ослабити Україну, зруйнувавши підприємство, а його потужності можуть перенести в іншу країну.

Угоду про продаж акцій китайцям ще мав затвердити Антимонопольний комітет, який розглядає справи про концентрацію (контрольного пакета в одних руках), однак Богуслаєв продав акції без дозволу АМКУ.

У серпні 2020-го китайська Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила на Шанхайській біржі, що її «дочка» Beijing Skyrizon (одна з двох фірм, що купили акції «Мотор Січі») разом з фінансово-промисловою групою DCH Group Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ щодо придбання «Мотор Січі».

Тоді ж в АМКУ повідомили, що розглядають чотири справи про концентрацію прав на «Мотор Січ», зокрема досліджують продаж акцій китайським компаніям без дозволу регулятора.

Як розповіло джерело «Інтерфакс-Україна» в уряді, групі китайських компаній належать вже близько 75% акцій «Мотор Січі».