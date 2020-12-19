Міністерство охорони здоров’я цього тижня змінило алгоритм тестування людей на коронавірусну хворобу, включивши до нього так звані тести на визначення антигену. У деяких випадках саме вони можуть стати підставою для встановлення діагнозу, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Згідно з оновленим алгоритмом, лабораторний тест полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) залишається основним для діагностування коронавірусної хвороби. Його проводитимуть людям із підозрою на Covid-19, з ознаками цього захворювання, а також із симптомами грипу чи пневмонії.

Окрім ПЛР-тестування тепер також проводитимуть тести на визначення антигену – вони визначають наявність у пробі частинки вірусу, а не РНК чи антитіл, як ПЛР, експрес-тести чи імуноферментний аналіз. Такі тести дають результат протягом 15 хвилин.

За словами міністра охорони здоров’я, тести на визначення антигену призначатимуть людям із підозрою на Covid-19, тим, хто повертається з регіонів зі значним поширенням Covid-19, і тим, хто підлягає плановій госпіталізації. Здебільшого позитивний результат тесту на антиген потрібно підтвердити ПЛР-тестом.

«Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену в пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого, імовірного випадку захворювання на COVID-19», – наголосив Степанов у суботу, 19 грудня, повідомило «Громадське».

За його словами, для проведення тестування на антиген уже закупили понад 260 тис. тест-систем; крім того, планується завезти ще 1,5 млн таких тестів. МОЗ розраховує, що зможе в такий спосіб досягти мільйона тестувань на місяць.

При цьому, як зазначив міністр охорони здоров’я, тести на антиген можуть використовувати й сімейні лікарі: їх вони зможуть робити пацієнтам з ознаками Covid-19 або іншого респіраторного захворювання, а також контактним особам. Утім, Степанов не уточнив, чи зможуть сімейні лікарі ставити діагноз лише на підставі позитивного результату такого тесту.