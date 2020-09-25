Як діяти, коли є підозра на коронавірус?.

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн «червоної» та «зеленої» карантинних зон поширення Covid-19.

Згідно із оновленим списком, який 25 вересня опублікувала прес-служба МОЗ, до «червоної» зони потрапили 50 країн, 15 з яких потрапили туди через відсутність статистики.

До країн «червоної» зони потрапили, зокрема, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка, Республіка Молдова, Угорщина, Ізраїль. Зауважимо, що до червоної зони МОЗ відносить країни, в яких за останні два тижні кількість підтверджених випадків коронавірусу в розрахунку на 100 тисяч населення вища, ніж аналогічний показник в Україні. Якщо цей показник нижчий за український, країну включають до «зеленої» зони. Повний перелік країн «червоної» та «зеленої» зони можна переглянути за посиланням.

Якщо ви плануєте їхати за кордон, є інтерактивна карта Міністерства закордонних справ, в якій вказано, чи пускає відповідна країна громадян України і якщо пускає, то чи є якісь додаткові умови.

Євросоюз, наприклад, загалом досі не відкрив свої кордони для українців (але є низка виключень). Водночас деякі країни окремо ухвалили рішення, яким дозволили в’їзд громадянам України, зокрема, Хорватія, Болгарія. У Польщу, наприклад, можна в’їхати за наявності дозволу на роботу, на навчання та за низки інших умов (дивись мапу МЗС). Загалом до країн ЄС з України можуть в'їхати:

ті, хто прямують на навчання;

громадяни, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряки, що прямують на судно;

медики та дослідники;

сезонні працівники;

висококваліфіковані працівники, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Попри інтерактивну карту, МЗС радить українцям перед поїздкою детально дізнаватися про умови в’їзду до країни, в яку вони планують прямувати.