МОЗ запевняє, що в Україні почали менше робити тестувань на Covid-19 через те, що люди менше звертаються до лабораторій. Тому відомство змінить підхід до тестувань.

Про це на брифінгу 14 грудня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за минулий тиждень (7-13 грудня) здійснили 244 391 ПЛР-тестування та виявили 78 719 випадків інфікування. Це менше, ніж за позаминулий тиждень (30 листопада – 6 грудня) – тоді 279 189 тестувань та 89 322 виявлені випадки.

За словами Степанова, зменшилась кількість людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби та звертаються по тестування.

«Як тільки ми побачили зменшення кількості звернень, то одразу змінили підходи до тестування. Зараз у нас необхідно тестувати будь-яких людей, які мають ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести – тести на антиген, якими теж потрібно тестувати», – заявив міністр.

Крім того, Степанов пообіцяв завтра, 15 грудня, оприлюднити роз'яснювальний алгоритм: кого тестувати, де і якими тестами. Також він запевнив, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася.

Нагадаємо, що за минулу добу, 13 грудня, в Україні виявили 6 451 випадок інфікування, також вчора одужали 5 154 пацієнти, а померли від ускладнень — 93.