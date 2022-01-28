У Міністерстві охорони здоров’я припускають, що 2022 рік буде останнім роком пандемії Covid-19. Про це 28 січня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду.

За його словами, масова вакцинація нарешті продемонструвала хороші результати у боротьбі з пандемією і сам це допоможе її подолати.

«Вакцини, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами коронавірусу – все це чіткі сигнали що людство зрештою зможе подолати Covid-19. Поява вакцини і прагнення всіх країн світу досягнути високих рівнів охоплення щепленнями дає нам можливість оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії», – сказав Ляшко.

Водночас, за його словами, нова хвиля, яку спричинив штам «Омікрон», збільшила кількість випадків у світі з 90 тис. до 4 млн за місяць. В Україну нова хвиля прийшла 2 тижні тому – кількість нових випадків Covid-19 тепер подвоюється щотижня. Втім, попри двократне збільшення заражень, кількість госпіталізованих зросла тільки на третину. Частка госпіталізованих серед хворих також є удвічі меншою, ніж під час хвилі «Дельта».

До слова, раніше МОЗ прогнозувало, що під час хвилі штаму коронавірусу «Омікрон» щодня можуть виявляти щонайменше по 59 тис. нових хворих. Загалом у лютому на Covid-19 можуть захворіти біля мільйона українців. Пікові показники захворюваності прогнозують на 20-25 лютого.