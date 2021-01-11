Питання можливого впровадження Covid-паспортів (спеціальних паспортів, які можуть видаватися після вакцинації від коронавірусу) наразі перебуває на контролі МОЗ. Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, більшість країн під час пандемії скористалися ст. 31 Міжнародних медико-санітарних правил і встановили додаткові вимоги для перетину кордону.

В Україні, наприклад, вимагають поліс медичного страхування, яке покриває лікування від коронавірусної хвороби, а також пройти 14-денну ізоляцію або показати негативний ПЛР-тест.

Ляшко зазначив, що після появи вакцини деякі країни розглядають можливість вимагати «covid-паспорт» замість нинішніх умов.

«В Україні це питання також знаходиться на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від Covid-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей», – наголосив Ляшко.

Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію тільки в тому випадку, коли використовується препарат, схвалений ВООЗ.

Раніше повідомлялося, що паспорти вакцинації від коронавірусу запроваджують Угорщина і Данія. Ще низка європейських країн поки розглядають таку можливість, а відхилила її наразі лише Франція.