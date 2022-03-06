Список аптек, де можна придбати інсулін, постійно оновлюють та доповнюють

Міністерство охорони здоров’я України з благодійниками та волонтерами намагаються забезпечувати ліками українців, які цього потребують. Міністерство сформувало та оновлює список аптек, де можна отримати інсулін.

«Важливо: список постійно оновлюють та поповнюють. Але перед тим, як іти до аптеки, радимо подзвонити туди та уточнити наявність ліків», – зазначають у МОЗ.

Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua. На головній сторінці сайту є посилання на перелік інсулінів та карту з закладами, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

Також у разі необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номером 0 800 60 20 19. Оператор прийме заявку і опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, його доставлять волонтери.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповідав, що в Україні є достатній запас ліків, але російські нападники блокують їх постачання на тимчасово захоплені території.

Також зазначимо, що МОЗ спростило видачу рецептурних препаратів.

«Для простішого отримання лікарських засобів під час війни Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом дозволило відпуск та реалізацію лікарських засобів без рецепта лікаря. Однак це стосується не всіх препаратів, оскільки є категорія ліків, неконтрольоване вживання яких може принести більше шкоди для здоров’я ніж користі», – пояснив 5 березня Віктор Ляшко.

Перелік препаратів, які будуть відпускати з рецептом лікаря, можна знайти за посиланням.

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