Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що армія агресора не пропускає через блокпости ліки, необхідні для пацієнтів на тимчасово захоплених територіях України. Ідеться, зокрема, про інсулін та препарати для діалізу.

«Найбільш критичною є доставка препаратів до території, де Росія, окупанти не дозволяють нам проїхати через їхні блокпости. Вони обстрілюють наші швидкі, обстрілюють наші машини, які транспортують ліки. Ми потребуємо гуманітарного коридору для того, аби доставити інсулін, аби доставити гіпотензивні засоби, препарати для діалізу – це те, без чого люди не можуть прожити», – сказав Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону, передає УНІАН.

Усі лікарні, до яких є доступ, наразі забезпечені ліками, а з виробниками та дистриб’юторами медикаментів домовилися про стримування цін на них.

«Жодні сигнали, що ми посилаємо медикам на території Росії, не доходять і не знаходять підтримки. Вони закрились у своїй оболонці і взагалі не реагують на це. Я вже неодноразово звертався до асоціації професійних медиків, щоб вони підтримали і виконали ту клятву Гіппократа, вийшли і засудили злочини, які відбуваються на території України. Я звертався до міністра охорони здоров'я Росії про те, що не можна не реагувати, не можна не дозволяти Україні відкривати гуманітарні коридори і довозити життєво важливі ліки для хворих на онкологію, з діабетом, хворим, що потребують діалізу», – сказав Віктор Ляшко.

Як інформував ZAXID.NET, під час останнього раунду переговорів у Білорусі Україна та Росія домовились про зелені коридори для евакуації дітей, жінок, літніх і хворих людей з Маріуполя та Волновахи, що опинились у ситуації гуманітарної кризи. Та евакуацію довелось припинити через обстріли цивільних російськими військами. Україна вже неодноразово зверталась до міжнародного комітету Червоного хреста з проханням допомогти в організації гуманітарних коридорів.

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