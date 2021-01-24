Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що завдяки посиленим карантинним обмеженням з 8 по 24 січня вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією Covid-19 і розвантажити медичну систему. Про це Степанов повідомив у Facebook.

«Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин. Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень ... Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників», – заявив Степанов.

За його словами, якщо на початок грудня місячний показник пацієнтів із підтвердженим Covid-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651.

Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%, а середньодобова кількість хворих зменшилась майже вдвічі.

Нагадаємо, що з понеділка, 25 січня, Україна виходить з майже тритижневого посиленого карантину, який діяв з 8 січня, і повертається до обмежень, які діяли раніше – у грудні.