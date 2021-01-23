З понеділка, 25 січня, Україна виходить з майже тритижневого посиленого карантину, який діяв з 8 січня, і повертається до обмежень, які діяли раніше – у грудні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа», – написав він.

Говорячи про результат від посиленого карантину, Шмигаль наголосив, що епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Зокрема, кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%.

«При цьому уряд за останній час значно збільшив кількість ліжкомісць із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тис. у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн», – розповів Шмигаль.

Премʼєр опублікував перелік карантинних обмежень, які набудуть чинності з 25 січня.

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Відповідно до них, ресторани, бари, кінотеатри і спортзали зможуть працювати, а учні та студенти — відвідувати навчальні заклади. Під забороною і надалі залишається діяльність розважальних закладів (нічних клубів і дискотек), також не зможуть працювати хостели (за винятком готелів та санаторіїв).

Раніше Шмигаль заявив, що такий карантин, як мінімум, планують продовжити до 31 березня. Наразі за рішенням уряду він діє до кінця зими – 28 лютого.

У Міністерстві охорони здоров’я, оцінюючи результати посиленого карантину, заявили, що за цей час знизилася кількість нових хворих на коронавірус і госпіталізованих, а також вдалося уникнути спалаху захворюваності після свят.