ВООЗ констатувала зростання смертності від коронавірусу і припустила, що це може може бути пов'язано із перевантаженням системи охорони здоров'я, або появою нових штамів. Про це на брифінгу заявила експертка ВООЗ Марія ван Керкхове.

Вона повідомила, що організація отримала від британських учених дані про те, що новий варіант вірусу може мати вищу летальність. За її словами, якщо підвищується швидкість передачі вірусу, то зростає й кількість інфікованих.

«Я знаю, це може здатися очевидним, але якщо у вас більше випадків, у вас росте кількість госпіталізацій», – сказала вона.

Фактично це призводить до того, що більшій кількості людей потрібне лікування у стаціонарі. Як наслідок, починається перевантаження системи охорони здоров'я, що веде до збільшення смертності.

Ван Керкхове закликала робити все можливе, щоб зупинити передання вірусу, незалежно від його варіантів.

Смертність від коронавірусу продовжує зростати ще з кінця минулого року і зараз тримається на рекордному від початку пандемії рівні. Якщо 29 грудня у світі померло близько 7 тис. людей, то 23 січня кількість загиблих перевищила 14 тис.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні заявив, що «британський» штам коронавірусу може бути не лише заразнішим, але й більш смертоносним.

Такі дані він отримав від аналітиків, які порівняли рівень смертності серед людей, інфікованих новим і старим штамами коронавірусу. Новий штам поширюється на 30-70% швидше, ніж інші, і приблизно на 30% смертоносніший.