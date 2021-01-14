Міжнародна команда експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я вранці 14 січня прибула до китайського міста Ухань, щоб дослідити походження коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Команда складається з 10 незалежних експертів на чолі з Пітером Бен Ембареком – провідним експертом ВООЗ щодо захворювань тварин, які передаються іншим видам.

Спершу команда відправиться на 14-денний карантин. Після нього науковці будуть два тижні опитувати людей із науково-дослідних інститутів, лікарень та з ринку морепродуктів в Ухані. Експерти очікують, що їм не будуть перешкоджати у роботі й вони зможуть відтворити події, з яких почалася пандемія коронавірусу.

Водночас Ембарек застерігає, що ця подорож «наблизить до з'ясування походження коронавірусу, але може не дати чітких відповідей».

Загалом місія має дослідити найперші випадки появи коронавірусу в Ухані, який тривалий час був центром епідемії в Китаї, а також спробувати виявити випадки, які тоді не помітила місцева влада.

За планом місія ВООЗ мала б розпочати роботу вже 5 січня. Як заявляв Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, Китай не дозволяв учасникам місії Організації розпочати роботу та не схвалював їм візи.

Зараз же експерти приїхали до Китаю у момент, коли на півночі країни фіксують спалахи коронавірусу. Крім того, вперше за вісім місяців у країні зафіксували смерть від вірусу. Вона сталася у провінції Хубей, де уряд закрив на карантин декілька міст, а також проводить масове тестування.