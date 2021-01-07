Мутований варіант коронавірусу може повністю замінити інші штами в Європі та частині Азії. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, повідомляє Economic Times.

Як зазначив Клюге, новий штам вже став основним у Великій Британії і стрімко поширюється в Данії. Загалом його виявили вже у 22 європейських країнах.

Клюге назвав поточну ситуацію «переломним моментом в ході пандемії», оскільки Європа зіткнулася з проблемою зростання числа випадків захворювання і появи нових штамів вірусу, що викликає Covid-19.

За його словами, потрібно робити більше для того, щоб впоратися з тривожною ситуацією, викликаною нещодавно виявленим варіантом коронавірусу.

Ці заходи в поєднанні з адекватним тестуванням, карантином, ізоляцією і вакцинацією спрацюють, якщо всі країни будуть брати в них участь.

Нагадаємо, два тижні тому в Британії виявили новий, більш заразний штам коронавірусу, який, за попередніми даними, поширювався в країні ще з вересня.

За оцінкою науковців, цей штам не викликає небезпечніших ускладнень ніж його попередник, але є на 50% більш заразним, що може призвести до рекордних спалахів коронавірусної хвороби і перевантаженості медичних систем.

Також поки точно невідомо, як реагуватиме новий штам на розроблені вакцини від коронавірусу.