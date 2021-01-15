Станом на 14 січні в світі підтверджено 2 000 264 смерті від Covid-19, зокрема 14 328 за останню добу. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

За три з половиною місяці кількість жертв пандемії коронавірусу подвоїлась (станом на 28 вересня 2020 року жертвам Covid-19 вважались 1 002 158 людей).

Наразі всього в світі діагностовано 93 млн випадків зараження коронавірусом, 66 мільйонів хворих вже вилікувалися. Продовжують боротися з хворобою понад 24 млн людей.

У світі за останню добу також підтверджено 685 352 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 251 493 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Велика Британія, Іспанія, Німеччина та Франція. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 20-му місці.

З оглядуу на це, у Всесвітній організації охорони здоров’я припустили, що другий рік пандемії Covid-19 може бути більш жорстким, ніж перший.

Низка факторів призвели до збільшення випадків поширення вірусу у багатьох країнах, зокрема це і сезонні холоди у північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці, і збільшення контактів у приміщеннях.