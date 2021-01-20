52% українців не готові вакцинуватися від коронавірусу, навіть якщо щеплення буде безкоштовним. При цьому 43% все ж не проти зробити безкоштовною вакциною. Про це свідчать опубліковані у середу, 20 січня, результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватись 43% українців, не готові – 52%. При цьому, якщо вакцина буде доступна в аптеках, готові зробити щеплення 39% українів, не готові – 56%.

Як відзначає соціологічна група, підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала – ще у листопаді її підтримували 55% українів. Натомість кількість тих, хто готовий щепитися платною вакциною дещо зросла.

Противників вакцинації відносно більше серед жінок, людей віком від 30 до 49 років, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.

Результати опитування також свідчать про зниження підтримки локдауну серед населення. Запровадження жорсткого карантину з 8 по 24 січня 2021 року підтримують 51%, протилежної думки – 46%. Ще у грудні його підтримували 56%.

Прицьому, у порівнянні з попередніми опитування захворіти на Covid-19 хвилюються близько 40%, у листопаді така кількість становила 57%. Також 78% хвилюються за те, що захворіти можуть близьких та рідних (у листопаді – 87%).

Опитування проведене методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 14 до 16 січня 2021 року. У рамках дослідження опитали 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Терміни проведення: 14-16 січня 2021 року.