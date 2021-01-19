У Верховній Раді зареєстрували законопроект, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac, Moderna, Sinopharm та AstraZeneca. Про це у вівторок, 19 січня, повідомив народний депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький.

За його словами, станом на сьогодні жодна вакцина від Covid-19 не пройшла повного циклу випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах почалися в режимі екстреного використання.

«Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла необхідність законодавчих змін», – пояснив народний депутат.

Законопроект № 4613 пропонує надати уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу;

відома потенційна користь лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.

Радуцький зазначив, що за наявності таких обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування до завершення виробником клінічних досліджень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я очікує, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому або березні.

Компанія «Лекхім», через яку в Україну постачатиметься китайська вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac, повідомляла, що в Україні цей препарат зареєструють до 5 лютого.