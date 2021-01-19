Бразилія розпочала загальнонаціональну програму імунізації від Covid-19, в рамках якої введено у використання вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech. Про це повідомляє агенція Reuters.

Міністерство охорони здоров’я дало штатам Бразилії дозвіл розпочати щеплення ввечері у понеділок, 18 січня.

Хоча деякі штати почали робити щеплення й раніше, більшість із 26 штатів Бразилії ще не отримали вакцин, що затримало початок вакцинації людей похилого віку та медичних працівників.

Бразильський президент Жаїр Болсонару, який скептично ставиться до Covid-19, відмовився від вакцинації.

До слова, вакцина від Sinovac проходила випробування, зокрема, і в Бразилії. Дослідження проводив місцевий Інститут Бутанан. Спочатку він повідомляв про ефективність на рівні 78%. Але під час останнього етапу тестувань вакцина показала лише 50% ефективності.

Раніше вакцинацію препаратом від Sinovac розпочали Індонезія та Туреччина.

Варто уточнити, що в Бразилії пандемія коронавірусу забрала вже більше 200 тис. життів. Це найгірший показник смертності від коронавірусу після США.