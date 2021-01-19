Офіційні представництва Норвегії не вважають щеплення від коронавірусу причиною смерті літніх людей, яких вакцинували препаратом компаній Pfizer та BioNTech. Про це повідомив «Голос Америки» у вівторок, 19 січня.

Норвегія розпочала програму щеплень від коронавірусу з будинків для людей старшого віку, та осіб із серйозними проблемами здоров’я. Вже 14 січня на розгляд норвезьких медичних служб надіслали дані про смерть 23 людей, яким раніше вводили вакцину.

Після вивчення 13 випадків смерті старших людей людей, Норвезький інститут громадського здоров’я не змінив рекомендації.

«Ці люди були дуже старі, кволі і мали тяжкі хвороби», – заявила Каміла Столтенберґ, голова інституту.

Нагадаємо, що 17 січня в Норвегії зареєстрували 29 смертей серед людей віком понад 75 років, які раніше раніше отримали першу дозу вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech. За даними Bloomberg, станом на 18 січня кількість смертей серед літніх людей зросла до 33.

Влада почала розслідування вказаних випадків смерті. При цьому Інституту громадського здоров’я відзначив, що загальна кількість вакцинованих становить понад 48 тис, тобто відсоток летальних випадків не перевищує 0,1%. Крім того, в Норвегії в будинках для літніх людей щодня помирають близько 45 людей.