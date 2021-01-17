У Норвегії зареєстрували 29 смертей серед людей віком понад 75 років, які раніше раніше отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Влада почала розслідування вказаних випадків смерті, повідомила в суботу, 16 січня, агенція Bloomberg.

Норвезьке агентство з лікарських засобів на запит Bloomberg відповіло, що до п'ятниці, 15 січня, Pfizer/BioNTech була єдиною вакциною, яка доступна в Норвегії. Таким чином усі випадки смерті пов'язані зі щепленням саме цим препаратом.

Агентство також зазначило, що у відомстві обізнані про аналогічні випадки, зафіксовані в інших країнах, але поки не мають повної й детальної інформації про них.

У Норвегії вивчені вже 13 смертей, і Агентство інформоване про ще 16 смертей, деталі яких наразі вивчаються. При цьому усі повідомлення про смерть стосуються людей похилого віку з серйозними розладами здоров’я. Загалом у Норвегії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 42 тис. людей.

«Більшість людей відчували очікувані побічні ефекти вакцини, такі як нудота і блювота, лихоманка, місцеві реакції в місці ін'єкції та погіршення стану», – сказано у повідомленні.

З огляду на ці 29 смертей серед літніх людей у Норвегії припускають, що вакцинація проти Covid-19 може нести забагато ризиків для найстарших людей або для важкохворих пацієнтів.

Норвезький інститут громадського здоров'я дійшов висновку, що для людей з супутніми захворюваннями навіть відносно легкі побічні ефекти вакцини можуть мати серйозні негативні наслідки.

Bloomberg також зазначає, що Pfizer та BioNTech співпрацюють з норвезьким регулятором з метою розслідування випадків смерті після щеплень.

До вакцинації Норвезьке агентство з лікарських засобів повідомляло, що при щепленні найстарших та дуже хворих людей очікується, що летальні випадки можливі, проте не обов'язково відстежуватиметься причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та смертю.

«Цілком можливо, що відомі побічні ефекти вакцин могли бути фактором, що провокує серйозний перебіг хвороби або летальні наслідки», – вважає тепер Норвезьке агентство з лікарських засобів.