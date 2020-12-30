Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом, повідомляє в середу, 30 грудня повідомляє Sky News. Таке рішення ухвалило Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Британії.

Міністр охорони здоров’я Метью Генкок повідомив, що випускати цю вакцину почнуть 4 січня і це допоможе прискорити вакцинацію в країні, яка почалася 8 грудня.

Наразі британців вакцинують від коронавірусу препаратом від BioNTech і Pfizer, який влада країни також схвалила першою в світі.

Натомість Євросоюз не зможе схвалити використання вакцини AstraZeneca найближчим часом, оскільки виробник не подав заяву на реєстрацію. Крім того, інформації про цю вакцину недостатньо навіть для її обмеженого схвалення, повідомила агенція Reuters.

У листопаді в AstraZeneca повідомили, що під час випробувань перевірили два варіанти введення вакцини, які показали різну ефективність. У першому випадку добровольцям спочатку ввели половину дози вакцини, а через місяць – повну. Результат таких випробувань показав ефективність вакцини у 90%. У другому випадку добровольці обидва рази отримували повну дозу. Ефективність такого методу становила 62%. Таким чином, середня ефективність вакцини становить 70%.

Як виявилося пізніше, половинчасті дози виявилися виробничою помилкою, однак AstraZeneca отримала дозвіл використовувати їх у дослідженні. Після цього компанія оголосила про повторне випробування, пише «Бабель».

Додамо, що 23 грудня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна в рамках ініціативи COVAX, найімовірніше, отримає вакцину від компанії AstraZeneca. За словами президента Володимира Зеленського, Україна веде переговори про закупівлю вакцин із кількома компаніями, зокрема з Moderna, AstraZeneca та іншими європейськими й китайськими розробниками.