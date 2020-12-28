Вакцинувати населення в Польщі почали 27 грудня

Українців, які тимчасово або постійно перебувають на території Польщі, безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу. Про це повідомив голова канцелярії премʼєр-міністра Польщі Міхал Дворчик, інформує «Польське радіо».

«Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща – і це перебування регулюється, наприклад, за картою тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно», – сказав він.

Дворчик додав, що іноземцям для вакцинації не потрібно додаткових документів, крім тих, які підтверджують місце проживання в Польщі. Вакцина за записом буде доступна кожному, навіть бездомним і людям без страховки.

Як інформував ZAXID.NET, вакцинувати населення в Польщі почали 27 грудня. До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 млн доз вакцини. Згідно із програмою вакцинації, процес щеплення розділений на чотири етапи. Наразі Польща уклала п’ять контрактів на постачання вакцини від різних виробників. Загалом країна вже зобов’язалася купити 62 млн доз. Також Польща оновила правила в’їзду для українців з 28 грудня.