Польща вводить жорсткий локдаун на різдвяні свята

Посольство України в Польщі повідомило, що з понеділка, 28 грудня, Польща оновлює правила в’їзду для громадян України на свою територію. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства України у Польщі.

Як йдеться на сайті посольства, серед основних прав для в’їзду є такі норми щодо громадян: які є подружжям або дітьми громадян Польщі, мають «Карту поляка», право на постійне або тимчасове проживання, право на роботу, здобувають освіту у Польщі, є науковцями, членами родин громадянина ЄС, є водіями транспортних засобів сфери міжнародних перевезень, є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, є працівниками дипломатичних та консульських установ, пасажирами повітряних суден (за певних умов), в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах і на підставі «гуманітарної» чи «бізнес»-візи, є іноземними підприємцями тощо.

Хто може в’їхати до Польщі під час карантину?

У цей час право на в’їзд до Польщі матимуть українці, які:

є подружжям, дітьми (чи перебувають під постійною опікою) громадян Республіки Польща;

мають Карту Поляка, право на постійне/тимчасове проживання на території;

працюють у Польщі (мають право на виконання робіт, дозвіл на працевлаштування, підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт тощо);

здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) або є особами, які супроводжують учнів;

є науковцями, котрі проводять дослідження на території Польщі;

є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;

мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, або є членами їхніх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;

є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, які в’їжджають до Польщі, з метою транзиту її територією до місця виконання службових обов’язків;

є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху та належать хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України, або мають дозвіл на проживання у Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Таїланді, Республіці Корея, Тунісі, Австралії;

в’їжджають до Польщі на підставі національної візи з метою репатріації, або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта;

в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах (спортсмени, тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти) за умови наявності документів з підтвердженням від організатора змагань;

в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов’язанням;

в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;

є іноземними підприємцями та представниками іноземних суб’єктів підприємницької діяльності, які в’їжджають до Польщі з комерційною метою, які у відповідь на ноту дипломатичної установи відповідної країни, отримали згоду на в’їзд міністра закордонних справ Республіки Польща.

Крім того, дипломати вказали на умови, за яких громадяни звільняються від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі. Це стосується:

осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від Covid-19;

водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

інспекторів морської адміністрації які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір;

осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні + провожатий, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти), а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі (за умови документального підтвердження факту навчання/наукової діяльності);

осіб, які у січні 2021 року складають іспит за восьмий клас, який відбувається у школах для дорослих, де навчання закінчується в осінньому семестрі;

працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;

осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;

спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджувальні документи від організатора змагань;

медичних працівників, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я;осіб, що перетинають державний кордон Польщі, що становить внутрішній кордон ЄС, у рамках, або з метою виконання службових обов’язків.

Як повідомлялось раніше, влада Польщі оголосила про введення жорсткого локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби Covid-19 в період з 28 грудня по 17 січня. В країні закриють готелі й торгові центри, а на Новий рік введуть комендантську годину.