Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про стабілізацію рівня захворюваності на коронавірус в Україні. Про це він повідомив на ранковому брифінгу 16 грудня.

«Ми бачимо стабілізацію за рівнем захворюваності, ситуація залишається достатньо напруженою, але нам вдалося повністю зупинити зростання кількості», – заявив він.

Степанов додав, що кількість госпіталізованих за минулу добу склала 3242 особи, але при цьому виписали майже на 200 осіб більше.

Міністр також заявив, що МОЗ продовжує збільшувати кількість ліжок з киснем. До кисню підключені понад 34 000 ліжок і ця кількість зростає. Станом на позавчора було зайнято приблизно 27 000 ліжок з киснем.

За минулу добу, 15 грудня, в Україні коронавірусну хворобу виявили у 10 622 людей, при цьому 12 549 людей одужали від Covid-19, а 264 – померли від ускладнень.

Загалом від початку епідемії в Україні виявили 919 704 випадки інфікування, з них 535 417 людей одужали та 15 744 – померли від ускладнень.