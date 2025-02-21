Мудрик проти «Копенгагена»: результати жеребкування плей-оф Ліги конференцій
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У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону 2024/25. До восьми найкращих команд основного раунду приєднались ще 8 учасників, які пробились до цієї стадії через сито плей-оф.
У цьому турнірі Україну представляє лише Михайло Мудрик з «Челсі», однак зірковий вінгер нині перебуває поза футболом, розбираючись з допінг-скандалом (цікаво, що лондонський клуб мав можливість прибрати його з заявки на єврокубки, проте не зробив цього).
Результати жеребкування 1/8 фіналу:
- 1. «Бетіс» (Іспанія) – «Віторія Гімараєш» (Португалія)
- 2. «Ягеллонія» (Польща) – «Серкль Брюгге» (Бельгія)
- 3. «Целє» (Словенія) – «Лугано» (Швейцарія)
- 4. «Панатінаїкос» (Греція) – «Фіорентина» (Італія)
- 5. «Борац» (Боснія та Герцеговина) – «Рапід» (Австрія)
- 6. «Пафос» (Кіпр) – «Юргорден» (Швеція)
- 7. «Мольде» (Норвегія) – «Легія» (Польща)
- 8. «Копенгаген» (Данія) – «Челсі» (Англія)
В 1/4 фіналу можуть зійтись:
- QF1. Переможець матчу 1 – Переможець матчу 2
- QF2. Переможець матчу 3 – Переможець матчу 4
- QF3. Переможець матчу 5 – Переможець матчу 6
- QF4. Переможець матчу 7 – Переможець матчу 8
У півфіналі зіграють:
- Переможець матчу QF1 – Переможець матчу QF2
- Переможець матчу QF3 – Переможець матчу QF4
У фінал зійдуться Переможець матчу SF1 – Переможець матчу SF2
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, а півфінали – на 1 та 8 травня. Фінальни матч зіграють 28 травня у польському Вроцлаві.