У третьому за силою єврокубку визначились пари команд, які боротимуться за вихід у чвертьфінал

У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону 2024/25. До восьми найкращих команд основного раунду приєднались ще 8 учасників, які пробились до цієї стадії через сито плей-оф.

У цьому турнірі Україну представляє лише Михайло Мудрик з «Челсі», однак зірковий вінгер нині перебуває поза футболом, розбираючись з допінг-скандалом (цікаво, що лондонський клуб мав можливість прибрати його з заявки на єврокубки, проте не зробив цього).

Результати жеребкування 1/8 фіналу:

1. «Бетіс» (Іспанія) – «Віторія Гімараєш» (Португалія)

2. «Ягеллонія» (Польща) – «Серкль Брюгге» (Бельгія)

3. «Целє» (Словенія) – «Лугано» (Швейцарія)

4. «Панатінаїкос» (Греція) – «Фіорентина» (Італія)

5. «Борац» (Боснія та Герцеговина) – «Рапід» (Австрія)

6. «Пафос» (Кіпр) – «Юргорден» (Швеція)

7. «Мольде» (Норвегія) – «Легія» (Польща)

8. «Копенгаген» (Данія) – «Челсі» (Англія)

В 1/4 фіналу можуть зійтись:

QF1. Переможець матчу 1 – Переможець матчу 2

QF2. Переможець матчу 3 – Переможець матчу 4

QF3. Переможець матчу 5 – Переможець матчу 6

QF4. Переможець матчу 7 – Переможець матчу 8

У півфіналі зіграють:

Переможець матчу QF1 – Переможець матчу QF2

Переможець матчу QF3 – Переможець матчу QF4

У фінал зійдуться Переможець матчу SF1 – Переможець матчу SF2

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, а півфінали – на 1 та 8 травня. Фінальни матч зіграють 28 травня у польському Вроцлаві.