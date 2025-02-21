Довбик і Яремчук отримали суперників у плей-оф Ліги Європи: результати жеребкування
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У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2024/25. Як і в Лізі чемпіонів, до восьми команд, що напряму вийшли з основного раунду, приєднались ще 8 учасників, які пробились до цієї стадії через сито плей-офф. Як наслідок було визначено вісім пар, які битимуться за вихід у чвертьфінал.
Україну в Лізі Європи продовжують представляти два українці – Артем Довбик в італійській «Ромі» та Роман Яремчук в грецькому «Олімпіакосі».
Результати жеребкування 1/8 фіналу:
- 1. «Вікторія» Пльзень (Чехія) – «Лаціо» (Італія)
- 2. «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Олімпіакос» (Греція)
- 3. «Аякс» (Нідерланди) – «Айнтрахт» Франкфурт (Німеччина)
- 4. АЗ Алкмар (Нідерланди) – «Тоттенхем» (Англія)
- 5. «Реал» Сосьєдад (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)
- 6. «Стяуа» (Румунія) – «Ліон» (Франція)
- 7. «Фенербахче» (Туреччина) – «Рейнджерс» (Шотландія)
- 8. «Рома» (Італія) – «Атлетік» (Іспанія)
В 1/4 фіналу можуть зійтись:
- QF1. Переможець матчу 2 – Переможець матчу 1
- QF2. Переможець матчу 4 – Переможець матчу 3
- QF3. Переможець матчу 6 – Переможець матчу 5
- QF4. Переможець матчу 7 – Переможець матчу 8
У півфіналі зіграють:
- Переможець матчу QF2 – Переможець матчу QF1
- Переможець матчу QF3 – Переможець матчу QF4
У фінал зійдуться Переможець матчу SF1 – Переможець матчу SF2
Матчі 1/8 фіналу пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, півфінали відбудуться 1 та 8 травня. Фінал заплановано на 21 травня на стадіоні Сан Мамес в іспанському Більбао.