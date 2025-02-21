Українські легіонери дізнались суперників у боротьбі за вихід у чвертьфінал ЛЄ

У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2024/25. Як і в Лізі чемпіонів, до восьми команд, що напряму вийшли з основного раунду, приєднались ще 8 учасників, які пробились до цієї стадії через сито плей-офф. Як наслідок було визначено вісім пар, які битимуться за вихід у чвертьфінал.

Україну в Лізі Європи продовжують представляти два українці – Артем Довбик в італійській «Ромі» та Роман Яремчук в грецькому «Олімпіакосі».

Результати жеребкування 1/8 фіналу:

1. «Вікторія» Пльзень (Чехія) – «Лаціо» (Італія)

2. «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Олімпіакос» (Греція)

3. «Аякс» (Нідерланди) – «Айнтрахт» Франкфурт (Німеччина)

4. АЗ Алкмар (Нідерланди) – «Тоттенхем» (Англія)

5. «Реал» Сосьєдад (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)

6. «Стяуа» (Румунія) – «Ліон» (Франція)

7. «Фенербахче» (Туреччина) – «Рейнджерс» (Шотландія)

8. «Рома» (Італія) – «Атлетік» (Іспанія)

В 1/4 фіналу можуть зійтись:

QF1. Переможець матчу 2 – Переможець матчу 1

QF2. Переможець матчу 4 – Переможець матчу 3

QF3. Переможець матчу 6 – Переможець матчу 5

QF4. Переможець матчу 7 – Переможець матчу 8

У півфіналі зіграють:

Переможець матчу QF2 – Переможець матчу QF1

Переможець матчу QF3 – Переможець матчу QF4

У фінал зійдуться Переможець матчу SF1 – Переможець матчу SF2

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, півфінали відбудуться 1 та 8 травня. Фінал заплановано на 21 травня на стадіоні Сан Мамес в іспанському Більбао.