Українські легіонери дізнались суперників у боротьбі за вихід у чвертьфінал ЛЧ

У п’ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2024/25. До 8 найкращих команд основного раунду приєднались ще 8 учасників, які пробились до цієї стадії через сито плей-офф. Як наслідок було визначено вісім пар, які битимуться за вихід у чвертьфінал.

Голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін боротиметься проти каталонської «Барселони», «Реал» Андрія Луніна зіграє в мадридському дербі з «Атлетіко», а «Арсенал» Олександра Зінченка зійдеться з нідерландським ПСВ. Не меншої уваги заслуговує німецьке дербі між «Баварією» та «Байєром».

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

1. ПСЖ (Франція) – «Ліверпуль» (Англія)

2. «Брюгге» (Бельгія) – «Астон Вілла »(Англія)

3. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Атлетіко» (Іспанія)

4. ПСВ (Нідерланди) – Арсенал (Англія)

5. «Фейєнорд» (Нідерланди) – «Інтер» (Італія)

6. «Баварія» (Німеччина) – «Байєр» (Німеччина)

7. «Борусія» Д (Німеччина) – «Лілль» (Франція)

8. «Бенфіка» (Португалія) – «Барселона» (Іспанія)

В 1/4 фіналу можуть зійтись:

QF1. Переможець матчу 1 – Переможець матчу 2

QF2. Переможець матчу 4 – Переможець матчу 3

QF3. Переможець матчу 5 – Переможець матчу 6

QF4. Переможець матчу 7 – Переможець матчу 8

1/2 фіналу. 29/30 квітня та 6/7 травня

У півфіналі зіграють:

Переможець матчу QF2 – Переможець матчу QF1

Переможець матчу QF3 – Переможець матчу QF4

У фінал зійдуться Переможець матчу SF1 – Переможець матчу SF2.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 4/5 та 11/12 березня, чвертьфінали заплановані на 8/9 та 15/16 квітня, півфінали відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня. Фінал запланований на 31 травня на «Альянц Арені» у Мюнхені.