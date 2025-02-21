Трубін проти «Барселони» та дербі для Луніна: результати жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів
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У п’ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2024/25. До 8 найкращих команд основного раунду приєднались ще 8 учасників, які пробились до цієї стадії через сито плей-офф. Як наслідок було визначено вісім пар, які битимуться за вихід у чвертьфінал.
Голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін боротиметься проти каталонської «Барселони», «Реал» Андрія Луніна зіграє в мадридському дербі з «Атлетіко», а «Арсенал» Олександра Зінченка зійдеться з нідерландським ПСВ. Не меншої уваги заслуговує німецьке дербі між «Баварією» та «Байєром».
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
- 1. ПСЖ (Франція) – «Ліверпуль» (Англія)
- 2. «Брюгге» (Бельгія) – «Астон Вілла »(Англія)
- 3. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Атлетіко» (Іспанія)
- 4. ПСВ (Нідерланди) – Арсенал (Англія)
- 5. «Фейєнорд» (Нідерланди) – «Інтер» (Італія)
- 6. «Баварія» (Німеччина) – «Байєр» (Німеччина)
- 7. «Борусія» Д (Німеччина) – «Лілль» (Франція)
- 8. «Бенфіка» (Португалія) – «Барселона» (Іспанія)
В 1/4 фіналу можуть зійтись:
- QF1. Переможець матчу 1 – Переможець матчу 2
- QF2. Переможець матчу 4 – Переможець матчу 3
- QF3. Переможець матчу 5 – Переможець матчу 6
- QF4. Переможець матчу 7 – Переможець матчу 8
- 1/2 фіналу. 29/30 квітня та 6/7 травня
У півфіналі зіграють:
- Переможець матчу QF2 – Переможець матчу QF1
- Переможець матчу QF3 – Переможець матчу QF4
У фінал зійдуться Переможець матчу SF1 – Переможець матчу SF2.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 4/5 та 11/12 березня, чвертьфінали заплановані на 8/9 та 15/16 квітня, півфінали відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня. Фінал запланований на 31 травня на «Альянц Арені» у Мюнхені.