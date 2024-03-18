Переправники поселяли ухилянтів у прикордонній зоні, транспортували їх до кордону і забезпечували човнами

Правоохоронці викрили двох мукачівців, які переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків. За 6,5 тис. доларів переправники поселяли ухилянтів у прикордонній зоні, транспортували їх до кордону і забезпечували човнами. Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 18 березня, схему налагодили 28-річний та 30-річний мешканці Мукачева. Прокладений ними маршрут проходив через річку в межах Берегівського району.

«Фігуранти поселяли своїх клієнтів у прикордонній зоні, транспортували їх автівками у максимальній близькості до лінії кордону та в подальшому забезпечували човнами, за допомогою яких втікачі мали перетнути водойму. Весь перелік послуг обходився для одного військовозобовʼязаного в 6500 доларів США. Зловмисників було затримано під час спроби переправити до Угорщини двох клієнтів», – інформують у поліції.

Затриманим повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. 28-річного мукачівця взяли під варту з можливістю внесення 242 тис. грн застави, а його 30-річного спільника відправили під домашній арешт.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, переправникам загрожує позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.