Чоловіків затримали на околиці села Велика Бийгань

Ввечері 14 березня прикордонники Мукачівського загону зупинили на кордоні з Угорщиною переправника з 16-ма ухилянтами. За допомогу у незаконному перетині кордону військовозобов’язані чоловіки з різних областей України заплатили провіднику 111,5 тисяч доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 15 березня, спочатку прикордонники відділів «Косино» та «Лужанка» виявили на околиці села Велика Бийгань 12 чоловіків, які йшли в бік державного кордону. Згодом за допомогою безпілотника знайшли ще 5 ухилянтів.

«16 із затриманих чоловіків мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Усі вони є жителями з дев’яти різних областей України, а саме: Дніпропетровської, Івано-Франківської, Донецької, Луганської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Закарпатської та Львівської. Супроводжував зловмисників 27-річний місцевий мешканець, який разом із п’ятьма своїми клієнтами намагався втекти від прикордонників», – інформують у ДПСУ.

Загалом 16 чоловіків сплатили переправнику 111,5 тисяч доларів. На них склали адмінпротоколи. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України 27-річному закарпатцю загрожує до 9 років ув’язнення.