Одягу, їжі та спорядження для походу у гори ухилянти не мали

На Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону виявили двох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон із Румунією. 26-річного жителя Тернопільщини та його 24-річного приятеля з Івано-Франківської області, які два дні блукали горами, знайшли за 1,5 км від кордону.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 12 березня, щоб втекти в Румунію, ухилянти спланували маршрут за онлайн картами через високогірну ділянку. Одягу, їжі та спорядження для походу у гори вони не мали.

«Провівши першу ніч під відкритим небом, чоловіки добряче змерзли та змокли під дощем. На ранок вони продовжили рух за обраним маршрутом. За 1,5 км до кордону «мандрівників», втомлених та виснажених, виявив прикордонний наряд. Чоловіки зраділи, що їх знайшли, адже розуміли, що могли загинути», – зазначили в ДПСУ.

Порушників доставили у прикордонний підрозділ, напоїли гарячим чаєм та дали можливість просушити одяг і взуття. За спробу незаконного перетину державного кордону України на них склали адмінпротоколи.