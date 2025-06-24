Мультфільм «Еліо» розповідає про 11-річного хлопчика, який стає послом Землі в іншій галактиці

Новий оригінальний мультфільм «Еліо» від студії Pixar показав найгірший в історії компанії результат касових зборів у перший тиждень прем’єри. Стрічка зібрала лише 35 млн доларів, повідомляє The Guardian.

Pixar прогнозувала, що «Еліо» збере від 25 млн до 30 млн доларів лише у Північній Америці, однак там збори становили лише 21 млн доларів. У решті світу новий мультфільм зібрав ще 14 млн доларів, а загальні збори у 35 млн доларів вважають поганими, враховуючи бюджет – 150 млн доларів.

Компанія очікує, що «Еліо» повторить долю мультфільму «Стихії», який також спершу мав низькі результати, але згодом, завдяки активному розголошенню та позитивним відгукам, зібрав 496,4 млн доларів. Водночас результати нового мультфільму висвітлюють проблеми Pixar щодо нових оригінальних творів, які часто потребують набагато більше, аби повторити успіх таких гігантських проєктів як «Історія іграшок».

Додамо, що мультфільм «Еліо» розповідає про хлопчика-сироту, чия мрія бути викраденим дружніми інопланетянами здійснилася. Мультфільм вийшов майже одночасно з конкурентами – римейком фільму «Як приборкати дракона» від DreamWorks, який обіграв усіх, зібравши 37 млн доларів за другий вікенд, та зомбі-триквелом Денні Бойла «28 років потому», який зібрав 30 млн доларів у Північній Америці та 60 млн доларів у світі.

Зазначимо, що найуспішнішим дебютним вікендом Pixar за його 39-річну історію став фільм «Суперсімейка 2» 2018 року, який зібрав 182,6 млн доларів у Північній Америці та 231,5 млн доларів у всьому світі.