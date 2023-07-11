Мультфільм лише в Україні зібрав рекордну суму

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» виклали на піратських платформах з російською озвучкою та нелегально продають у Києві на DVD. Про це заявила продюсерка стрічки Ірина Костюк.

За її словами у мережу потрапила австралійська копія мультфільму, яку переклали російською та нелегально розмістили в інтернеті. Цю ж версію незаконно випустили ще й у DVD-версії та її продають зокрема на ринку «Петрівка» у Києві.

«Не крадіть у своїх. Не качайте нелегальне. Не купуйте гидоту на ринку. Живімо цивілізовано, не підтримуйте піратів, не підживлюйте їх діяльність», – наголошує продюсерка. Вона також закликала дочекатися легальної онлайн-прем'єри.

Свій попередній успішний проект «Викрадена принцеса» Film.Ua випустили російською самотужки. Автори переладу «Мавки. Лісова пісня» не відомі.

Нагадаємо, прокат мультфільму «Мавки. Лісова пісня» в Україні триває уже дев’ятнадцять тижнів. За цей час лише в Україні він зібрав понад 152,6 млн грн. Крім того прокат триває у багатьох країнах.

«Мавка. Лісова пісня» не єдиний український фільм, який вкрали та переклали російською пірати. По суті усі популярні картини спіткала така ж доля.

Нещодавно пірати переклали російською «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча. Фільм, що також став однією із найкасовіших українських стрічок, також виклали на нелегальних ресурсах. Недолугий переклад активно обговорювали у соцмережах. На відміну від «Мавки. Лісова пісня» його явно робили не професіонали.