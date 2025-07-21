Котигорошко є улюбленцем багатьох поколінь дітей

Наші діти мимоволі є свідками жорстокої і несправедливої війни. Їм складно пережити цей період, особливо, коли трагедії торкнулися їхньої сімʼї особисто. Зрозуміло розповісти дитині про героїзм воїнів, підтримати патріотичний дух та спільну віру в перемогу можна за допомогою дитячого контенту – мультфільмів та казок. Медіа «Освіторія» зробила ​​​​​​підбірку найкращої анімації та народних казок про героїв та хоробрих лицарів.

Українська дитяча письменниця Оксана Лущевська розповіла про найкращі казки на цю тематику. Вона радить читати з дітьми українські народні казки про силу та віру. «Ми, українці, з роду Котигорошка та Кирила Кожум’яки. В українських казках семиліток перемагає змія. А українці живуть на золотій горі. Якщо читати з дітьми 4-10 років казки про перемогу добра над злом, це заспокоїть напружену емоційність і посилить почуття віри», – каже письменниця.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Українські народні казки

Щоб показати, що добро завжди перемагає зло:

Щоб показати, що звичайні люди можуть усе:

Щоб розважити чи заколисати:

Найкращі українські мультфільми про хоробрих героїв та героїнь