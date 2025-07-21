Виховуємо героїв: підбірка мультфільмів та казок про хоробрих лицарів
Наші діти мимоволі є свідками жорстокої і несправедливої війни. Їм складно пережити цей період, особливо, коли трагедії торкнулися їхньої сімʼї особисто. Зрозуміло розповісти дитині про героїзм воїнів, підтримати патріотичний дух та спільну віру в перемогу можна за допомогою дитячого контенту – мультфільмів та казок. Медіа «Освіторія» зробила підбірку найкращої анімації та народних казок про героїв та хоробрих лицарів.
Українська дитяча письменниця Оксана Лущевська розповіла про найкращі казки на цю тематику. Вона радить читати з дітьми українські народні казки про силу та віру. «Ми, українці, з роду Котигорошка та Кирила Кожум’яки. В українських казках семиліток перемагає змія. А українці живуть на золотій горі. Якщо читати з дітьми 4-10 років казки про перемогу добра над злом, це заспокоїть напружену емоційність і посилить почуття віри», – каже письменниця.
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Українські народні казки
Щоб показати, що добро завжди перемагає зло:
Щоб показати, що звичайні люди можуть усе:
Щоб розважити чи заколисати:
Найкращі українські мультфільми про хоробрих героїв та героїнь
Микита Кожум’яка;
Пригоди Котигорошка та його друзів;
Маруся Богуславка;
Як козаки Хаджибей здобували;
Воїни лісу. Частина 1 та частина 2;
Україна переможе.
Цю анімаційну стрічку створив 11-річний Тимофій Ландрєв на підтримку воїнів АТО. У двохвилинному відео хлопчик розповідає історію вторгнення російських військ на Донбас та запевняє, що українські військові обов’язково відвоюють перемогу.