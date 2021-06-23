Мустафа Найєм займатиметься, серед іншого, питаннями безпеки на транспорті

Колишній заступник гендиректора державного концерну «Укроборонпром», колишній народний депутат і екс-журналіст Мустафа Найєм призначений на посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова на громадських засадах. Цю інформацію він підтвердив у коментарі «Суспільному» в середу, 23 червня.

Політик пояснив, що опікуватиметься управлінням державним майном та корпоративними правами. Також до сфери його роботи увійде низка інших питань.

«Основне питання зараз – це безпека на транспорті і передачі деяких функцій від Міністерства інфраструктури до Міністерства внутрішніх справ», – додав Найєм.

Раніше Мустафа Найєм обіймав посаду заступника генерального директора з управління активами «Укроборонпрому». Наприкінці квітня стало відомо про його звільнення. При цьому сам політик назвав таке рішення керівництва концерну «неочікуваним». Натомість керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв пояснив звільнення Найєма скороченням посади.