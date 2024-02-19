Модель, зварена з уламків 12 різних літаків, знайдених в лісах західних областей України

У селі Хоросно за 25 км на південь від Львова працює Музей загиблих літаків. Там зібрані уламки літаків Другої світової війни, які впали на території західних областей України. У колекції є двигуни, крила, фюзеляжі та панелі приладів з радянських та німецьких авіасуден. Засновник музею Андрій Риштун мріє поповнити колекцію збитими сучасними російськими літаками, пише RDZS.

Усі елементи літаків, представлені у музеї, що розташувався на природі у туристичному геокуполі, знайшли в лісах Львівської, Волинської, Тернопільської, Франківської, Рівненської та Закарпатської областей. Перший з них виявили понад п’ять років тому. На місці падіння літака виявили годинник з особистим номером, за яким ідентифікували пілота та борт.

Перший знайдений експонат: годинник, який належав німецькому пілоту Курту Ковалевському. Борт Fw190 F8 580443 G weise4 SG77. Загинув 17 серпня 1944 року

Найчастіше про уламки літаків повідомляють місцеві мешканці чи чорні археологи з металодетекторами. Характерною ознакою літака є наявність алюмінієвих деталей із заклепками. Саме вони вказують на місце авіатрощі.

«Ми створили спеціалізовану громадську організацію, яка здійснює пошук по всій західній Україні, але найчастіше в Карпатах. Складний гірський рельєф захищає деталі літака від грабіжників, більше шансів щось знайти», – пояснює Андрій Риштун.

Загалом активісти знайшли понад 50 літаків, а в музеї представлені 12 найцікавіших літаків, кожен який має свою історію. До прикладу, там є Юнкерс-52 з трьома двигунами, який впав у Карпатах біля с. Мислівка через туман. Є МІГ-3 – попередня модель тих літаків, через зліт яких зараз так часто оголошують повітряну тривогу в Україні.

Бостон А-20

Цікавим експонатом є американський двомоторний транспортний літак Boston А-20, який СРСР отримав по лендлізу від США. За розповідями старожилів села Словіта, літак з німецького кулемета MG збила місцева гілка УПА в Лагодові, після цього пілот спробував здійснити аварійну посадку на полі, але зачепив дерева, вибухнув і згорів, весь екіпаж загинув. Ці факти зафіксовані в радянському архіві.

«УПА не просто збили літак, а ще й тримали навколо нього оборону від військ НКВС, поки не забрали документи та зброю. Це єдиний літак, який у ДСВ збили наші!», – пише засновник музею.

Активісти музею і громадської організації шукають уламки літаків, ідентифікують їх за жетонами пілотів, номерами борта, шукають в архівах всі можливі відомості, ознаковують місце авіатрощі.

Стенд з інформацією та елементи літака

Серед новіших експонатів у музеї називають авіабомби часів Другої світової війни, великий кусок хвоста від Ju-52, кулемет MG-131 від німецького Focke Wulf, яке передали члени Галицького авіаційного історико-технічного товариства.

Частина хвоста від літака Junkers-52

Андрій Риштун зазначає, що охоче поповнив би музей новими, вже сучасними експонатами, наприклад, збитими російськими МІГами, гелікоптерами КА-52 та Shahed.

Музей загиблих літаків працює вже понад три роки у с. Хоросно на вул. Карпатській, 12. Туди можна навідатися за попереднім записом за телефоном 067-1-09-1939. Офіційний сайт музею.