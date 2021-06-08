У відомстві бракує бланків

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ попередив, що в Україні можуть тимчасово припинити надавати адміністративні послуги з видачі посвідчень водія через збої у постачанні бланків. Про це йдеться у повідомленні головного сервісного центру МВС.

«У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг із реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія», – йдеться у повідомленні.

В МВС зазначають, що за інформацією державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна»«, відновити виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планують орієнтовно через 2 дні – тобто 10-11 червня.

Про поновлення видачі надання адміністративних послуг обіцяють повідомити на вебсайтах МВС по областях.

Як інформував ZAXID.NET, українці зможуть замовити водійські права через додаток «Дія». Отримати замовлене через «Дію» посвідчення водія можна буде без черги в сервісному центрі МВС.