20 травня набрав чинності укладений між Україною та Великою Британією акт, згідно з яким українські водії зможуть отримати посвідчення водія британського зразка без складання додаткових іспитів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС.

«Сьогодні (20 травня – ред.) набирає чинності документ «The Driving Licences Order 2021», згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів! Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні», –повідомив міністр.

Відтак кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії на законних підставах, зможе обміняти своє українське посвідчення водія певних категорій на відповідний документ британського зразка без необхідності отримання тимчасового британського посвідчення водія, а також здачі теоретичного та практичного іспитів. При цьому громадяни України з моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців зможуть керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві слід буде обміняти своє посвідчення.

Детальніше із процедурою обміну водійського посвідчення можна ознайомитись на сайті уряду Великої Британії.

Як інформував ZAXID.NET. Верховна Рада 16 лютого підтримала законопроєкт №2695, який передбачає, що посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку «Дія» можна використовувати нарівні з паперовими.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення про надання можливості українцям змінювати або замовляти водійські посвідчення через мобільний додаток «Дія».

Також Уряд дозволив українцям реєструвати та отримувати номери нових транспортних засобів безпосередньо в автосалонах. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 17 лютого.