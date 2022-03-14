Незважаючи на війну, МВС відновлює надання адміністративних послуг на неокупованих територіях України, повідомив у понеділок, 14 березня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Від сьогодні відновлюється робота сервісних центрів МВС, де українці зможуть оновити своє посвідчення водія. Крім того, щоб допомогти фронту водіями будуть проходити іспити на категорію “С”», – сказав Монастирський, якого процитувала «Українська правда».

Також міністр повідомив, що 15 березня запрацює Міграційна служба України, яка знову почне видавати закордонні паспорти. Крім того, батьки зможуть вклеювати фото своїх дітей у цей документ для виїзду за кордон.

Монастирський запевнив, що всі ці послуги повинні працювати коректно, незважаючи на чисельні кібератаки.