МВС запустило оновлений Електронний кабінет водія
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Міністерство внутрішніх справ (МВС) у п’ятницю, 11 лютого, запустило оновлений Електронний кабінет водія. Кілька днів перед запуском кабінет не працював.
Як повідомив Головний сервісний центр МВС, Зараз Електронний кабінет водія став адаптованим для мобільних пристроїв, а також – «максимально захищеним і стійким до зовнішніх кіберзагроз». Дизайн нового кабінету відповідає візуальному стилю сервісних центрів МВС, а структура інтуїтивно зрозуміла.
На сьогодні оновлений Електронний кабінет водія містить такі сервіси:
- «Картка водія» (відображає національне та міжнародне посвідчення водія;
- «Автопарк» (відображає інформацію про зареєстровані за фізичними особами транспортні засоби, відмітки про страховий поліс та належного користувача, історію реєстрацій авто);
- «Штрафи» (відображає інформацію про штрафи за порушення ПДР, де користувачі матимуть можливість їх оплачувати);
- «Електронна черга» (можна записатися до електронної черги найближчого для водія територіального сервісного центру МВС).
«Протягом декількох тижнів Електронний кабінет водія буде наповнюватися сервісами. І вже у ІІ кварталі 2022 року його роботу буде відновлено у повному обсязі. А громадяни знову зможуть користуватися зручними електронними послугами без обмежень», – повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.
Там нагадали, що вперше Електронний кабінет водія запустили у 2018 році.