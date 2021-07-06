Міністерство внутрішніх справ та Міністерство цифрової трансформації зробили відкритими VIN-коди автомобілів. Тепер вони доступні у реєстрі відомостей про авто та їхніх власників.

Раніше набір публікувався без VIN-кодів – унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр. Проте з 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про понад 820 тис. транспортних засобів, зареєстровані з 1 січня 2021 року, повідомило у вівторок, 6 липня, Міністерство цифрової трансформації.

За його інформацією, відомості про авто та їхніх власників — це найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів.

VIN-код автомобіля: що це таке

У VIN-коді автомобіля міститься інформація про:

виробника автомобіля;

характеристики автомобіля;

рік його випуску.

За допомогою цього коду можна перевірити справжність технічного паспорта авто, ідентифікувати будь-яке авто у світі, а також з’ясувати точну кількість попередніх власників і дату розмитнення.

У Міністерстві цифрової трансформації пообіцяли, що незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують нову інформацію до своїх послуг.