Заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана демонструють патологічну зневагу до України

Міністерство закордонних справ різко прокоментувало останні заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що «повномасштабна війна Росії проти України припиниться, якщо США перестануть допомагати Києву зброєю». Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України щодо висловлювань прем’єр-міністра Угорщини.

«Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців», – йдеться в коментарі прес-служби МЗС.

У відомстві наголосили, що «угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру і якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська».

Як повідомлялось, в інтерв'ю провладній газеті Magyar Nemzet прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що «українці можуть воювати доти, доки США підтримуватимуть їх зброєю і грошима», а «якщо американці хочуть миру, то мир буде».

Раніше Віктор Орбан повторив свої заяви про те, що, на його думку, миру в Україні найбільше посприяли би перемовини між Росією та США.