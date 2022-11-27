Орбан раптово змінив свою проросійську риторику

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що «потрібно подбати про те, аби Україна залишалась суверенною державою, щоб Росія не могла становити загрози для Європи». Про це повідомляє «Європейська правда».

Орбан сказав про це, виступаючи на конгресі учасників Міжнародного об’єднання християнських демократів (CDI), де він є віце-президентом. Говорячи про політичну ситуацію у Європі, Орбан заявив про низку одночасних викликів – війну в Україні, економічну кризу, нелегальну міграцію і «поширення західної неомарксистської ідеології».

Щодо війни Орбан сказав, що Європа об’єднана і найважливіше, щоби Росія не становила загрози для Європи – «для чого і потрібна суверенна Україна».

Водночас, він продовжив нарікання на європейські санкції проти Росії, зауважуючи, що потрібно уникнути рецесії, а високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють це завдання для країн Центрально-Східної Європи.

Нагадаємо, що угорська влада з початком повномасштабної війни Росії проти України займає відверто проросійську позицію. Попри те, що президентка країни офіційно засудила російську агресію, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та деякі інші угорські високопосадовці виступають проти посилення санкційного тиску проти Росії і оборонної підтримки України.

Зокрема Угорщина тривалий час блокувала нафтове ембарго Євросоюзу проти РФ. Також Угорщина заборонила постачати Україні зброю для оборони від російської агресії через свою територію. Угорський прем'єр, окрім того заявив, що його країна не постачатиме озброєння Україні, оскільки «угорська армія не має зброї, без якої вона може обійтися».

Переважна більшість громадян Угорщини вважає, що Україна та Росія повинні негайно сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення воєнних дій, при цьому ставлення до очільників цих держав серед угорців однаково негативне.