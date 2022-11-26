Президентка Угорщини Каталін Новак зустрілась з Володимиром Зеленським

Лідерка Угорщини Каталін Новак наголосила, що президент РФ Владімір Путін має «очевидну відповідальність» за розпочату війну проти України. Про це вона заявила під час прес-конференції за підсумками Міжнародного установчого саміту гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

«Відповідальність Владіміра Путіна за цю війну очевидна. Угорці завжди виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми сусіди з Україною, і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами», – зазначила Новак.

За її словами, існують «150 тисяч причин» зупинити війну Росії проти України та досягти миру – це 150 тисяч етнічних угорців, які живуть на території нашого Закарпаття.

Новак висловила надію, що сторони відновлять дипломатичні канали для переговорів, «щоб забезпечити справедливий мир для всіх нас».

Водночас, президентка запевнила, що Угорщина повністю підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, а вона особисто розділяє почуття наших громадян, які постраждали внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, що угорська влада з початком повномасштабної війни Росії проти України займає відверто проросійську позицію. Попри те, що президентка країни офіційно засудила російську агресію, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та деякі інші угорські високопосадовці виступають проти посилення санкційного тиску проти Росії і оборонної підтримки України.

Зокрема Угорщина тривалий час блокувала нафтове ембарго Євросоюзу проти РФ. Також Угорщина заборонила постачати Україні зброю для оборони від російської агресії через свою територію. Угорський прем'єр, окрім того заявив, що його країна не постачатиме озброєння Україні, оскільки «угорська армія не має зброї, без якої вона може обійтися».

Переважна більшість громадян Угорщини вважає, що Україна та Росія повинні негайно сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення воєнних дій, при цьому ставлення до очільників цих держав серед угорців однаково негативне.