Віктор Орбан фотографувався в шарфі, на якому частину України було зображено в складі Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спровокував скандал появою на футбольному матчі в шарфі, на якому частину України було зображено в складі Угорщини. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на цей інцидент.

Ввечері в неділю, 20 листопада, Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта «Великої Угорщини» з частинами Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії й України в її складі. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою, зазначає «Європейська правда».

У вівторок, 22 листопада, на інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ України, викликавши угорського посла.

«Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана», – написав речник МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

Пізніше Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook відреагував на скандал із шарфом та картою «Великої Угорщини».

«Футбол – це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини – команда всіх угорців, де б вони не жили!», – написав він.

Орбан не вперше викликає обурення згадкою про «Велику Угорщину». У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

З початку перебування Орбана на посаді прем'єр-міністра між Угорщиною та сусідніми країнами тривають суперечки щодо прав етнічних угорців, які проживають на колишніх територіях королівства. Так, за часів урядів Орбана представникам нацменшин щедро роздавали угорські паспорти.