Європарламент засудив дії Угорщини щодо підриву європейських цінностей
Європарламентарі вирішили, що Угорщина більше не може вважатися повноправною демократією
Депутати Європарламенту засудили навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей. Згідно з представленим на сьогоднішньому засіданні звітом, який схвалили парламентарі, Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією, пише LB.ua.
Як йдеться у звіті, демократія та основні права в Угорщині ще більше погіршилися з 2018 року.
Крім навмисних і систематичних зусиль уряду Угорщини, відповідальність за поточну ситуацію покладається і на бездіяльність Євросоюзу.
«Утриматися від затвердження плану національного відновлення, поки Угорщина повністю не виконає відповідні рекомендації та не імплементує всі існуючі рішення суду ЄС і Європейського суду з прав людини», – йдеться у рекомендаціях.
Депутати закликали Європейську комісію вжити всіх можливих заходів, серед іншого – і з бюджетним регулюванням – виключити з фінансування програми, що сприяють нецільовому використанню коштів ЄС чи порушенню верховенства права.
LB.ua зазначає, що План національного відновлення – це програми фінансування Євросоюзом своїх країн-членів, які покликані допомогти державам на тлі пандемії коронавірусу.
Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела, писало про плани Європейської комісії рекомендувати скорочення фінансування адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо поширення хабарництва.
Будапешт став першим, проти кого ЄС почав розслідування за новим «механізмом збереження верховенства права», що дозволяє позбавляти фінансування країни-члени, які підривають фінансові інтереси Союзу.
Раніше окремі чиновники Європарламенту висловлювали думки, що Угорщина повинна бути повністю позбавлена права голосу в Європейському Союзі при прийнятті рішень, оскільки ця країна остаточно загралася і зловживає принципом одноголосності країн ЄС – що особливо було помітно в процесі прийняття шостого пакета санкцій проти Росії.