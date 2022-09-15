Адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана скоротять фінансування з рахунку ЄС

Депутати Європарламенту засудили навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей. Згідно з представленим на сьогоднішньому засіданні звітом, який схвалили парламентарі, Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією, пише LB.ua.

Як йдеться у звіті, демократія та основні права в Угорщині ще більше погіршилися з 2018 року.

Крім навмисних і систематичних зусиль уряду Угорщини, відповідальність за поточну ситуацію покладається і на бездіяльність Євросоюзу.

«Утриматися від затвердження плану національного відновлення, поки Угорщина повністю не виконає відповідні рекомендації та не імплементує всі існуючі рішення суду ЄС і Європейського суду з прав людини», – йдеться у рекомендаціях.

Депутати закликали Європейську комісію вжити всіх можливих заходів, серед іншого – і з бюджетним регулюванням – виключити з фінансування програми, що сприяють нецільовому використанню коштів ЄС чи порушенню верховенства права.

LB.ua зазначає, що План національного відновлення – це програми фінансування Євросоюзом своїх країн-членів, які покликані допомогти державам на тлі пандемії коронавірусу.

Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела, писало про плани Європейської комісії рекомендувати скорочення фінансування адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо поширення хабарництва.

Будапешт став першим, проти кого ЄС почав розслідування за новим «механізмом збереження верховенства права», що дозволяє позбавляти фінансування країни-члени, які підривають фінансові інтереси Союзу.

Раніше окремі чиновники Європарламенту висловлювали думки, що Угорщина повинна бути повністю позбавлена права голосу в Європейському Союзі при прийнятті рішень, оскільки ця країна остаточно загралася і зловживає принципом одноголосності країн ЄС – що особливо було помітно в процесі прийняття шостого пакета санкцій проти Росії.