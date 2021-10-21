Україна веде переговори з США щодо участі в переговорах щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в коментарі телеканалу ICTV.

Міністерка переконана, що участь США значно прискорить переговорний процес у Мінському і Нормандському форматах.

«Ми дуже хотіли б залучення Сполучених Штатів як активного учасника до переговорів у будь-яких форматах. Ми це активно обговорюємо, оскільки питання відновлення територіальної цілісності і питання повернення наших територій є ключовим. Тому ми хотіли б вітати ті країни, які можуть допомогти нам прискорити цей процес», – сказала Маркарова.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що «обговорював з президентом Байденом кілька варіантів залучення США до вирішення цього конфлікту». За словами президента, США «в принципі, підтримують, але будуть думати над форматом і потім пропонувати цей формат Україні й Росії».

До слова, від початку пандемії коронавірусу переговори Тристоронньої контактної групи, які раніше збирались у білоруській столиці, проходять в онлайн-режимі. Питання перенесення з Мінська зустрічей ТКГ постало після протестів у країні у зв’язку з результатами президентських виборів та жорстокістю силовиків щодо мирних громадян. Так, Україна не визнає таємної інавгурації Олександра Лукашенка як президента Білорусі.