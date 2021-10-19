Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в будь-якому форматі. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

«На сьогодні Німеччина, Франція і Україна зацікавлені в зустрічі в нормандському форматі. Україна, зі свого боку, зацікавлена у зустрічі з Президентом Росії у будь-якому форматі», – сказав глава держави.

Він також зазначив, що сподівається на зустріч «нормандської четвірки» в складі Німеччини, Росії, України і Франції. Президент України зауважив, що ті позиції, які були обговорені країною під час зустрічі у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, були неконфліктними. Крім того, українська сторона заявила про готовність робити кроки для того, щоб зустріч відбулася.

«Я не знаю всіх деталей та розмов зустрічі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона із російською стороною, яка відбулася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є якісь питання й пропозиції, як завжди з того боку», – пояснив Зеленський.

Він додав, що «обговорював з президентом Байденом кілька варіантів залучення США до вирішення цього конфлікту». За словами президента, США «в принципі, підтримують, але будуть думати над форматом і потім пропонувати цей формат Україні й Росії».