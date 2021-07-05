Україні необхідно посилити роботу зі скептиками щодо її членства в НАТО. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапаров на форумі «Україна 30. Міжнародна політика».

За словами Джапарової, в Альянсі існує три групи країн відповідно до їхнього ставлення до членства України в НАТО. До першої групи вона включила ті держави, які підтримують вступ України до НАТО, сюди входять 13 країн.

«Є ще і друга категорія країн, які готові консолідуватись у разі консенсусу, і третя — це скептики. Мені здається, що нам треба підсилити роботу з такими скептиками для того, щоб... переконати ці країни», – зауважила перша заступниця міністра.

Посадовиця зазначила, що партнери у НАТО звертали увагу на коливання в українському суспільстві стосовно членства України в Альянсі та відсутність консолідації його більшості у цьому питанні.

«Це і внутрішній процес, і воля Української держави та суспільства, яке, як ви знаєте, теж до останнього періоду не було консолідоване, і тільки останні 7-8 років маємо чіткі відсотки населення», – сказала Джапарова.

За її словами іншим нюансом, на який варто звертати увагу, є російський фактор.

«Не менш важливий, який ми точно повинні мати на увазі постійно. Росія шантажує багато країн і фактично виставляє так звані червоні лінії, але дуже важливий і фінальний документ останнього саміту 14 червня чітко каже, що треті країни не можуть впливати на цей трек і це воля самого Альянсу», – акцентувала заступник міністра.

Нагадаємо також, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Україна вступить в НАТО раніше ніж у Євросоюз.