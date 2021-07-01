Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Україна вступить в НАТО раніше ніж у Євросоюз. Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

Він заявив, що жодних дат не буде називати, але впевенинй, що відбудеться України в НАТО буде раніше, ніж українське членство в ЄС.

«Але за логікою історичного процесу я можу доволі впевнено припустити, що членом НАТО Україна стане раніше ніж членом ЄС», – повідомив міністр.

За його словами, попри позитивні тенденції у співпраці, в НАТО, як і у 2008 році, немає консенсусу щодо графіку вступу України до Альянсу.

«Політичний консенсус про те, що Україна зрештою буде в НАТО – існує. І він був підтверджений на останньому саміті. Але давати якісь орієнтири або будувати графік нашого вступу в НАТО не готові. Це сумно, але це – реальність, з якою нам треба працювати. Водночас я абсолютно не применшую важливу роль Альянсу у стримуванні російської агресії з 2014 року», – повідомив міністр.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства. Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року.

У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.