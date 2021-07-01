НАТО збереже своє представництво в Чорному морі і буде зміцнювати співробітництво з партнерами в цьому регіоні. Про це заявив спецпредставник генсека НАТО з питань країн Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай.

Коментуючи інцидент в Чорному морі за участю британського есмінця Defender, що стався 23 червня, Аппатурай заявив, що Велика Британія надала альянсу інформацію про інцидент і в НАТО мають повну картину події.

«У НАТО тверда позиція, коли справа стосується свободи судноплавства і факту, що Крим - це Україна, а не Росія. Під час цього інциденту союзники НАТО проявили твердість у захисті перерахованих мною принципів», – сказав він. За його словами, Росія повинна усвідомити, що союзники НАТО в цьому питанні не відступлять.

«Як я знаю, Defender потім прибув до Грузії. Тому це спільне зобов'язання союзників гарантувати безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону», – зазначив Аппатурай.

При цьому він звинуватив РФ у «продовженні дестабілізації регіону». За його заявою, «Росія розміщує в Криму озброєння, включно з ракетними системами, що ускладнює свободу судноплавства». Аппатурай у зв'язку з цим наголосив, що НАТО збереже своє представництво в Чорному морі для підтримки союзників і партнерів.

Спецпредставник генсека НАТО повідомив, що одним із питань, яке він має намір обговорити в Грузії щодо безпеки Чорного моря, це поглиблення співпраці НАТО і Грузії.